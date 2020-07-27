ردا على الولايات المتحدة... الصين تعلن الإغلاق النهائي للقنصلية الأمريكية في تشنغدو

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن القنصلية الأمريكية بمدينة تشنغدو في جنوب غرب البلاد أغلقت أبوابها (الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، الثانية بتوقيت غرينتش).

ونشرت وسائل إعلام حكومية صينية، مقطع فيديو يظهر إنزال العلم الأمريكي من على قنصلية تشنغدو (جنوب غرب الصين).

كان البيت الأبيض، دعا في بيان يوم الجمعة الماضي، السلطات الصينية إلى "النظر في أفعالها الخبيثة، بدلا من الرد بالمثل"، وفقا لرويترز.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، في مؤتمر صحفي، إن "الولايات المتحدة قررت إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، لحماية الملكية الفكرية والمعلومات الخاصة للأمريكيين".

A U.S. national flag has lowered at the U.S. Consulate General in Chengdu at around 6:18 a.m. on Monday #ChinaUS https://t.co/9uAdmFdCLu pic.twitter.com/HlVlkWUhR7 — CGTN (@CGTNOfficial) July 26, 2020

وأفادت بأن "الحزب الشيوعي الصيني يستخدم منذ سنوات طويلة التكنولوجيا والملكية الفكرية الأمريكية لتحقيق مكاسب تجارية".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين إثر تسبب فيروس كورونا الذي ظهر في الصين بوقوع إصابات ووفيات بأعداد كبيرة في الولايات المتحدة.

🇨🇳🇺🇸 A U.S. national flag has lowered at the U.S. Consulate General in #Chengdu at around 6:18 a.m. on Monday. #ChinaUS

🇨🇳🇺🇸 27日上午6:18分，#美国驻成都总领馆 降旗。 pic.twitter.com/jVKW4iXBbD — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) July 27, 2020

وفي 21 يوليو/ تموز، أمرت الولايات المتحدة بإغلاق البعثة الدبلوماسية الصينية في مدينة هيوستن بولاية تكساس، بعد تلقيها معلومات عن إتلافها وثائق خارج مبنى القنصلية، فيما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، عن إلغاء ترخيص القنصلية الأمريكية في تشنغدو، ردا على إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن.