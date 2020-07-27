دولة آسيوية تجلي آلاف الأشخاص من مدينة سياحية بسبب انتشار فيروس كورونا

أعلنت السلطات ال​فيتنامية، اليوم الاثنين،​ أنها ستجلي 80 ألف شخص، معظمهم من السائحين المحليين، من مدينة دا نانغ بوسط البلاد، بعد أن ثبتت إصابة 3 من سكانها ب​فيروس كورونا​، مطلع الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات الحكومة الفيتنامية، التي قالت في بيانها: "الإخلاء سيستغرق 4 أيام على الأقل، مع قيام شركات الطيران المحلية بتشغيل حوالي 100 رحلة يوميا من دا نانغ إلى 11 مدينة فيتنامية".

وعادت فيتنام إلى حالة التأهب القصوى بعدما رصد مسؤولون بالصحة أول إصابة بفيروس كورونا، في الأشهر الثلاثة الأخيرة، في البلد الواقع بجنوب شرق آسيا.

وأبقت فيتنام عدد الإصابات بالفيروس عند 415 حالة فقط، وذلك بفضل إجراءات حجر صحي مشددة وبرنامج موسع للفحص الطبي ولم تعلن عن أي إصابات محلية بالعدوى منذ مئة يوم.