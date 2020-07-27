بيان جديد من طهران بشأن الإجراء الأمريكي ضد الطائرة المدنية الإيرانية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، مجددا، اليوم الاثنين، أن "الإجراء الأمريكي ضد الطائرة المدنية الإيرانية عمل إرهابي بامتياز".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في مؤتمر صحفي أسبوعي ، أن "الأمريكيين يمارسون القرصنة البحرية والجوية وإجراؤهم ضد الطائرة المدنية الإيرانية عمل إرهابي بإمتياز"، مشيرا إلى أن "إيرن ستعلن عن خطوات بشأن الاعتداء على الطائرة الايرانية بما فيها رفع الشكوى".

وكانت قالت قناة "العالم" الإيرانية، قالت إنها "حصلت على معلومات خاصة تفيد بأن المقاتلات الحربية الأمريكية التي اعترضت طائرة الركاب الإيرانية في الأجواء السورية انطلقت من قاعدة الأزرق في الأردن". وأضافت القناة الإيرانية، أن هذه المعلومات ذكرت أن "الطائرات التي اغتالت الفريق قاسم سليماني ورفاقه على طريق مطار بغداد انطلقت من القاعدة نفسها".

فيما قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أن "السلطات الإيرانية كشفت عن أكثر من 90% من تفاصيل هذا الحادث، بما في ذلك القاعدة التي انطلقت منها المقاتلات الأمريكية".

وكانت وسائل إعلام رسمية في إيران قالت إن مقاتلة أمريكية على الأقل اقتربت على نحو خطير من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، وأعلنت الممثلية الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة أنها ستقدم رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي، بعد التهديد والتعرض لطائرة الركاب الإيرانية المدنية من قبل مقاتلة أمريكية في الأجواء السورية، فيما أقرت الولايات المتحدة بأن إحدى مقاتلاتها اقتربت من الطائرة الإيرانية، لكنها أكدت أنها كانت على "مسافة آمنة".