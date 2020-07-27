بعد حادثة الطائرة المدنية... القضاء الإيراني يشكف الحل الوحيد لإنهاء شرور أمريكا

دعا رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، "النائب العام والنائب الدولي المختص بمتابعة القضايا الدولية في بلاده، إلى متابعة شكاوى ركاب الطائرة المدنية الإيرانية التي تعرضت لها مقاتلات أمريكية يوم الخميس الماضي"، وذلك خلال رحلتها من طهران إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال رئيسي، خلال اجتماع عقده المجلس الأعلى للقضاء، إن "النائب العام والآخر المختص بالقضايا الدولية عليهما متابعة الشكاوى المتعلقة بتلك القضية بدقة"، مشددا على أن مهاجمة طائرة ركاب مدنية "انتهاك للقانون الدولي ولا يمكن الصفح عنه بأي شكل من الأشكال"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: أن "الحل لإنهاء شرور أمريكا واستفزازتها في المنطقة، هو طردهم من المنطقة".

وطالب المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، السبت الفائت، من وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بملاحقة الولايات المتحدة الأمريكية قضائيا بعد التعرض الأمريكي لطائرة الركاب الإيرانية".

من جانبه، حذر ظريف، من وقوع كارثة بسبب الأفعال الأمريكية غير القانونية باعتراض مقاتلاتها للطائرة. وقال عبر حسابه على "تويتر"، "يجب وضع حد لأفعال أميركا الوقحة والخارجة عن القانون قبل وقوع كارثة".

وكان التلفزيون الإيراني قال إن مقاتلة أمريكية على الأقل اقتربت على نحو خطير من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، وأعلنت الممثلية الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة أنها ستقدم رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي، بعد التهديد والتعرض لطائرة الركاب الإيرانية المدنية من قبل مقاتلة أمريكية في الأجواء السورية، فيما أقرت الولايات المتحدة بأن إحدى مقاتلاتها اقتربت من الطائرة الإيرانية، لكنها أكدت أنها كانت على "مسافة آمنة".