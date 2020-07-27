جونسون يحث البريطانيين على نزع فتيل "قنبلة البدانة الموقوتة"

حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، البريطانيين على فقدان "القليل من الوزن"، متمثلا بمعاناته من الوزن الزائد قبل أن يصاب بفيروس كورونا لتشجيع الناس على ممارسة المزيد من الرياضة.

كشفت بريطانيا عن حملة جديدة تدعى "صحة أفضل" من المفترض أن تنزع فتيل "قنبلة البدانة الموقوتة" وذلك عن طريق حظر إعلانات الوجبات السريعة على التلفزيون والإنترنت قبل الساعة التاسعة مساء ومنع عروض "اشتري واحدة واحصل على الأخرى مجانا" على مثل هذه الأطعمة كما من المخطط إضافة السعرات الحرارية في قوائم الطعام.

وقال جونسون عبر الفيديو: "كنت أرغب بإنقاص وزني منذ وقت طويل وأنا أعاني من وزني مثل الكثير من الناس، فهو يزيد تارة وينقص تارة أخرى. ولكن الآن منذ أن تعافيت من فيروس كورونا أنا أحافظ على لياقتي".

وصرح جونسون في بيان "فقدان الوزن صعب لكن مع بعض التغييرات الصغيرة يمكننا أن نشعر بأننا لائقين بدنيا أكثر ونتمتع بصحة أفضل، فالذين يعانون من البدانة أو الوزن الزائد أكثر عرضة لخطر الوفاة أو المرض الشديد بفيروس كورونا.

وأضاف، "إذا بذلنا القليل من الجهد، فيمكننا خفض المخاطر الصحية علينا وحماية أنفسنا من فيروس كورونا بالإضافة إلى تخفيف الضغط على هيئة الصحة الوطنية".

وتقول هيئة الصحة في إنجلترا إن أكثر من 60 في المئة من البالغين في بريطانيا يصنفون على أنهم يعانون من الوزن الزائد أو البدانة، وصدرت أزمة فيروس كورونا قضية البدانة إلى واجهة تفكير الحكومة مع تدشين حملة "صحة أفضل" إلى جانب التدابير الجديدة.