إيران ترد مجددا على نتنياهو بشأن وجود قواتها في سوريا

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "تل أبيب لن تسمح بالتواجد العسكري لإيران في سوريا، وأنها لن تسمح لإيران أيضا بالتموضع على حدودها الشمالية".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن "الصهاينة ليسوا في موقع يؤهلهم للقول بأن تتواجد أو لا تتواجد إيران في مكان ما"، قائلا: "نتنياهو يثرثر مثل السيد برايان هوك"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "ليس لدينا تواجد عسكري في مكان ولا ننوي التواجد عسكريا إلى الأبد في مكان ما. إن تواجد إيران هو تواجد استشاري تلبية لدعوة من الحكومة القانونية والشرعية في سوريا وشعبها من أجل تقديم المساعدة لهم".

وأوضح موسوي قائلا: أن "أساس وجود الصهاينة غير شرعي بالنسبة لنا وغالبية دول المنطقة وحتى على مستوى العالم، وهم ليسوا في موقع يؤهلهم لأن يقولوا أين تتواجد أو لا تتواجد إيران، وهذا الكلام الذي يطلقه نتنیاهو بین الحین والآخر یعد ضمن ثرثرته ولا مصداقية له إطلاقا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد في تصريحات له أمس الأحد، حول التصعيد الأخير الذي تشهده الجبهة الشمالية لإسرائيل، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع في على حدودها الشمالية، معتبرا أن سوريا ولبنان تتحملان المسؤولية عن أي اعتداء على إسرائيل ينطلق من أراضيهما، وذلك على خلفية تبادل لإطلاق النار بين الجانبين السوري والإسرائيلي في الجولان السوري المحتل مؤخرا.