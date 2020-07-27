إصابة متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيعي بفيروس "كورونا"

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، إصابة المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي بفيروس "كورونا".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن المكتب الإعلامي للمتحدث باسم الحكومة أن "التحاليل أثبتت إصابة المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف المكتب "نظرا لظهور بعض علامات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على ربيعي أواخر الأسبوع الماضي قام بإجراء الفحوصات ليتبين إصابته بالفيروس، وطلب منه الأطباء البقاء في المستشفى لمراقبة وضعه الصحي".

وذكر المكتب الإعلامي للمتحدث باسم الحكومة: "أن حالته الصحية جيدة، وسيقدم المتحدث باسم الحكومة التوضيحات الصحفية والإجابة على أسئلة الصحفيين بشكل كتابي، ريثما يتعافى من إصابته".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين عن تسجيل 2434 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و212 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، لافتة إلى تعافي أكثر من 255 ألف شخص من المصابين.