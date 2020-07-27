إيران: لا مصداقية في أقوال وسلوك الأمریكیین

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن أقوال وسلوك الولايات المتحدة الأمريكية ليس بها أية مصداقية.

ودعا موسوي إلى إجراء محادثات بين الأطراف الأفغانية في ظل مركزية حكومة كابول دون أي تدخل أجنبي.

وأضاف موسوي، ردا على مزاعم ممثل أمريكا في الشؤون الأفغانية زلماي خليل زاد، أن أقوال وأفعال الأمريكيين تجاه المنطقة وخاصة بشأن أفغانستان تفتقد أي نوع من المصداقية والواقعية، وأن إيران لا تصدق أمريكا وترى أن وجودها في المنطقة مبعث لانعدام الأمن خاصة في أفغانستان، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وتابع المتحدث أنه "من المهم لدى إيران هو أن يجري الحوار بين الأطراف الأفغانية برعاية حكومة كابول"، مؤكدا رفض طهران لأي تدخل أجنبي في هذا الأمر، كما أوضح أن إيران لديها من الإمكانات ما يمكن توظيفها لإقرار السلام والاستقرار في أفغانستان.

وأضاف "أمريكا بعد فشلها في المنطقة وأفغانستان عمدت إلى الحوار مع بعض الأطراف لتلافي فشلها، وإلاَ أنها لا تنوي خيرا ولا سلاما للشعب الأفغاني".