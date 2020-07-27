أعداد هائلة من عمال الإطفاء يسيطرون على حريق ضخم في البرتغال... فيديو

شارك نحو 850 عامل إطفاء في إخماد حريق هائل انتشر على مساحة 6 آلاف فدان من الغابات، اليوم الاثنين، في أجزاء من وسط البرتغال، حيث دخلت البلاد حالة التأهب استعداد لنشوب نيران أخرى.

ونشب الحريق، في بادئ الأمر، في بلدية أوليروس منذ يوم السبت، وانتقل إلى بلديتين مجاورتين. وتم إخلاء العديد من المنازل بسببه.

ولا توجد إلى الآن أية تقديرات عن حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات، ولكن لقي عامل إطفاء مصرعه في حادث سير خلال السيطرة على الحرائق في مدينة كاستيلو برانكو وأصيب سبعة أشخاص آخرين أحدهم مدني.

وقال لويس بيلو، وهو أحد عمال الإطفاء "إن حريق الغابات أصبح تحت السيطرة في حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي لكن لا يزال هناك الكثير من العمل".

وأضاف "من الطبيعي أن بعض البؤر قد تظهر من جديد خلال الساعات القليلة المقبلة" مشيرا إلى أن عمال الإطفاء لن يغادروا الميدان في ظل توقعات باستمرار الرياح القوية ودرجات الحرارة العالية طيلة اليوم".

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية البرتغالية، فإن درجات الحرارة ستصل اليوم إلى 37 درجة مئوية مما قد يسبب نشوب حرائق أخرى في معظم أرجاء البلاد.