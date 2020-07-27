بريطانيا تحذر من ارتداء "الأطفال دون سن الثالثة" الكمامات

حذرت منظمة الصحة العامة في إنجلترا، من شراء الآباء أقنعة الوجه للأطفال دون سن الثالثة، لأنها قد تسبب الاختناق لهؤلاء الصغار.

وجاء التحذير بعدما أصبح شراء أقنعة الوجه إلزامية في المتاجر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت البروفيسور فيف بينيت، رئيس الممرضات في منظمة الصحة العامة في بريطانيا إنه "من الواضح أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات لا يجب عليهم ارتداء أغطية أو أقنعة للوجه".

وتابعت: "لا يجب استخدام هذه الأقنعة لأنها قد تكون خطيرة ويمكن أن تسبب الاختناق".

ونصحت: "إذا كنت لا تشعرين أنك وطفلك على ما يرام مع مرض (كوفيد-19)، فيجب عليك إجراء اختبار (مسحة) والبقاء في المنزل حتى تحصلي على النتيجة".

وتنص النصائح الحكومية على أن أي طفل غير قادر على إزالة الأقنعة بمفرده يجب ألا يرتدي أي غطاء للوجه.

ومن المهم ألا تسبب أقنعة الوجه للطفل صعوبة في التنفس.

وسبق وأن قال الأطباء أن أقنعة الوجه تجعل الاستنشاق والزفير أكثر صعوبة للأطفال دون سن الثانية بالنظر إلى أن لديهم مجار صغيرة للتنفس، ما قد يؤدي إلى اختناقهم.