أكثر عدوانية... فيروس جديد في فيتنام يسبب مرض "كوفيد-19"

أعلنت الحكومة الفيتنامية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن تفشي مرض "كوفيد-19" في دينة دا نانغ الساحلية الفيتنامية والمقاطعات القريبة، حيث تم تسجيل أربع حالات إصابة في الأيام الخمسة الماضية، نتج عن نوع جديد من الفيروسات لم يتم اكتشافه من قبل في البلاد.

ووفقا للعلماء الفيتناميين، فإن النوع الجديد هو أكثر عدوانية من الأنواع المعروفة سابقًا في فيتنام، حيث لديه القدرة على التكاثر بسرعة أكبر ويسبب الانتقال بسرعة إلى الحالة الحرجة لدى المصابين.

وجاء في البيان أن شخصين من 4 إصابات تم وضعهم في العناية المركزة ووضعهم تحت التنفس الاصطناعي.

يشار إلى أنه قبل تفشي الإصابات في مدينة دا نانغ، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات داخلية في فيتنام لأكثر من ثلاثة أشهر.

ويربط خبراء وزارة الصحة في البلاد تغلغل نوع جديد من الفيروس إلى المنطقة الوسطى، إما بدخول مهاجرين غير شرعيين أو تحور الفيروس في أحد مستشفيات دا نانغ، حيث يتم علاج مرضى "كوفيد-19".