حادث تصادم مدرعات عسكرية بيلاروسية وسط مينسك... فيديو

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الاثنين، لـ "سبوتنيك" عدم تسجيل إصابات نتيجة حادث تصادم مدرعات بيلاروسية في شارع بوبيديتيلي وسط مينسك.

ووقع الحادث بعد ظهر أمس الأحد، عندما كانت قافلة من المركبات المدرعة في طريقها إلى "بروفة" العرض تكريما ليوم المظليين وقوات العمليات الخاصة، الذي من المقرر الاحتفال به في الأول من آب/ أغسطس.

وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة الاصطدام، حيث أفاد تسجيل صوتي أنه في لحظة التصادم أصيب أحد الجنود في رأسه.

من جانبه قال الميكانيكي كافروسيك، أن ناقلات الجند المدرعة كانت تقطع في العادة مسافة أقصر من تلك التي قطعتها هذا العام.