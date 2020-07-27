أول إصابة لحيوان بفيروس كورونا في بريطانيا

أعلن رسميا، اليوم الاثنين، عن أول إصابة لحيوان بفيروس "كورونا" المستجد داخل المملكة المتحدة.

تم تشخيص إصابة قط أليف بـ"كوفيد-19"، ويعتقد أنه التقط العدوى من مالكيه الذين تعافوا بالكامل، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وتم تأكيد إصابة القط بعد إجراء اختبارات عليه فى مختبر وكالة صحة الحيوان والنبات (APHA) فى ويبردج يوم الأربعاء الماضى.

وتم تشخيص القط الأليف في البداية من قبل طبيب بيطري بإصابته بفيروس هربس، وهو عدوى تنفسية شائعة بين القطط، ولكن تم اختبار العينة أيضا لـ"Sars-CoV-2" كجزء من برنامج بحثي، وأكدت عينات المتابعة التي تم اختبارها في مختبر "APHA" في "ويبريدج" أن القط مصاب أيضا بـ(كوفيد-19).

ولا يُعتقد أن القط الذي قيل إنه يعاني من أعراض مرض خفيفة تسبب في نقله إلى أصحابه أو البشر والحيوانات الأخرى.

وعلقت كبيرة الأطباء البيطريين في المملكة المتحدة، البروفيسور كريستين ميدلميس، إنه "لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تنقل المرض إلى البشر".

وتابعت: "هذا حدث نادر جدا، إذ أن الحيوانات التي أصيبت بالفيروس مصابة حتى الآن تظهر فقط علامات سريرية خفيفة وتتعافى في غضون أيام قليلة".

وأكدت: "لا يوجد دليل يشير إلى أن الحيوانات الأليفة تنقل الفيروس مباشرة إلى البشر، وسنستمر في مراقبة هذا الوضع عن كثب، وسنقوم بتحديث إرشاداتنا لأصحاب الحيوانات الأليفة إذا طرأ جديد".

بينما قالت إيفون دويل، المديرة الطبية في الصحة العامة في إنجلترا، إن إصابة القط بمثابة تذكير للناس بغسل أيديهم بعد ملامسة الحيوانات، وقالت: "هذه هي الحالة الأولى لفحص قط محلي إيجابي لـ(كوفيد-19) في المملكة المتحدة، لكن لا ينبغي أن يكون سببا للقلق".

يشار إلى أنه تم الإبلاغ عن عدد صغير من حالات الحيوانات المصابة بـ(كوفيد-19) على مستوى العالم، بما في ذلك عدد من النمور والأسود في حديقة حيوان برونكس في نيويورك.