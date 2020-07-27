بيان حكومي من الكويت حول الحالة الصحية للأمير

ذكرت الحكومة الكويتية، في بيان صدر عقب اجتماعها اليوم الاثنين، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في حالة صحية مستقرة.

وقالت الحكومة، في البيان، "طمأن سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس على استقرار صحة حضرة صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، حيث يستكمل علاجه في الولايات المتحدة الأمريكية"، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

​وقال مكتب أمير الكويت إن الشيخ صباح، الذي تولى الحكم عام 2006، خضع لجراحة ناجحة لم يحدد نوعها.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي قد أعلن، أمس الأحد، إن ما تصل من أخبار بشأن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "مطمئنة جدا".

وكتب مرزوق الغانم، على حساب مجلس الأمة في تويتر، "نسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبا".

​وأضاف الغانم "نقلت للسفيرة الأمريكية تقدير البرلمان الكويتي لما قامت به الرئاسة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية من إرسال طائرة الرئاسة الطبية لنقل سمو أمير البلاد وكل ما قدموه من دعم وعون سواء كوادر أو طواقم طبية".