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    اختبارات - لقاح مضاد فيروس كورونا، أبريل 2020

    "يمنح مناعة أقوى من الطبيعية"... الكشف عن موعد طرح لقاح كورونا المنتظر

    © AP Photo / Sakchai Lalit
    العالم
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    آخر مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (93)
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    كشف مسؤولون أمريكيون وآخرون في شركة (مودرنا)، يوم الاثنين، عن موعد طرح لقاح كورونا المنتظر الذي تطوره الشركة.

    وأكد المسؤولون، أن اللقاح الذي طورته الشركة الأمريكية لمكافحة مرض كوفيد-19 يمكن أن يصبح جاهزا للاستخدام على نطاق واسع بحلول نهاية العام، بعد أن أعلنت شركة صناعة الأدوية أن بدء تجربة اللقاح التي تضم 30 ألفا أثبتت أنه آمن وفعال، وهو ما يمثل آخر عقبة قبل حصول اللقاح على موافقة الجهات التنظيمية.

    وزيرة الصحة المصرية هالة زايد بعد حادث انفجار بالقرب من معهد الأورام
    © Sputnik . MOHAMED HEMAIDA
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    وتعتبر هذه التجربة أول دراسة من نوعها في مرحلة متأخرة في إطار برنامج إدارة ترامب للإسراع بوضع تدابير ضد فيروس كورونا المستجد، ما يزيد من الأمل في أن يسهم لقاح فعال في القضاء على الوباء، وارتفع سهم شركة (مودرنا) بنسبة 7.5 في المئة.

    وحصلت شركة مودرنا، التي لم تنتج لقاحا من قبل في سوق الدواء، على نحو مليار دولار من الحكومة الأمريكية التي تسهم في تمويل العديد من اللقاحات المرشحة وذلك ضمن برنامجها "أوبيريشن وارب سبيد".

    ويخضع أكثر من 150 لقاحا مرشحا لمواجهة فيروس كورونا حاليا لمراحل مختلفة من التطوير، ومن بينها نحو 24 لقاحا تخضع لتجارب على البشر حاليا.

    وتجري شركتا (فايزر) و(جونسون آند جونسون) تجارب سريرية متقدمة هذا الشهر للقاحاتها المرشحة لمواجهة كورونا، وذكرت شركة (أسترا زينيكا) البريطانية لصناعة الأدوية، أنها ستبدأ تجارب أمريكية على نطاق واسع هذا الصيف على لقاحها الذي يخضع للتطوير بالتعاون مع باحثين من جامعة أكسفورد، وفقا لرويترز.

    وتعمل شركات صنع الدواء على زيادة الإنتاج في وقت تجرى فيه التجارب للاستجابة في أقرب وقت ممكن لمواجهة الفيروس، الذي لا يزال ينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.

    وحصد مرض كوفيد-19 أرواح ما يقرب من 650 ألف شخص في جميع أنحاء العالم وعصف بالاقتصادات.

    وقال فرانسيس كولينز، مدير المعاهد الوطنية للصحة للصحفيين، إنه يمكن أن يكون لدى شركة مودرنا عشرات الملايين من الجرعات الجاهزة إذا ما اعتبر اللقاح آمنا وفعالا.

    وقال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا في مكالمة، إن الشركة لا تزال في طريقها نحو تسليم نحو 500 مليون جرعة سنويا، وقد تصل إلى مليار جرعة سنويا، بدءا من عام 2021.

    وصممت تجربة المرحلة الأخيرة لتقييم سلامة لقاح مودرنا (ام.آر.ان.إيه-1273)، وتحديد ما إذا كان بإمكانه أن يمنع ظهور أعراض كوفيد-19 بعد جرعتين.

    وقال أنتوني فاوتشي، المسؤول الكبير بقطاع الصحة الأمريكي في الولايات المتحدة، إن التجربة قد تظهر نتائجها بحلول نوفمبر/تشرين الثاني أو حتى قبل ذلك.

    وأضاف فاوتشي، إنه "لا يساوره القلق تحديدا" بشأن سلامة اللقاح بعد أن اطلع على بيانات من تجارب أصغر أجريت في وقت سابق.

    وأظهرت نتائج دراسة صغيرة أجريت في مراحل أولية ونشرت نتائجها في وقت مبكر هذا الشهر أن المتطوعين الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح، أصبحت لديهم مستويات من الأجسام المضادة التي تقضي على الفيروس تفوق معدلات تلك التي جرى رصدها لدى أناس تعافوا من المرض.

    وذكرت شبكة الوقاية من مرض كوفيد-19، وهي برنامج تموله الحكومة الأمريكية وضعته المعاهد الوطنية للصحة، إنها تخطط لتجربة سريرية واسعة النطاق للقاح المرشح للقضاء على كوفيد-19 مع ما لا يقل عن 30 ألف مشارك كل شهر خلال فصل الخريف.

    الموضوع:
    آخر مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (93)

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    الكلمات الدلالية:
    لقاح, فيروس كورونا
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