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    السفن الحربية الإيرانية في مضيق هرمز

    "إطلاق صواريخ أرض بحر"... الحرس الثوري الإيراني يعلن بدء "المرحلة الأخيرة"

    © AFP 2020 / Ebrahim Noroozi
    العالم
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    أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، انطلاق المرحلة النهائية لمناورات "الرسول الأعظم (ص) الـ14"، في مضيق هرمز.

    الحرس الثوري الإيراني
    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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    وحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال الحرس الثوري، إن المرحلة الأخيرة من المناورات بدأت بمشاركة القوات البحرية والجوية في المنطقة العامة من محافظة هرمزغان، وغرب مضيق هرمز ومیاه الخليج، مضيفا أن "المناورات ستشهد إطلاق صواريخ وتدريبات لطائرات بدون طيار ورادارت".

    وأوضح أنه "سيتم تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار ضد مواقع العدو الافتراضية، إلى جانب عمليات زرع الألغام وقطع خطوط الاتصال لسفن العدو، وإطلاق صواريخ بواسطة مروحيات وإطلاق صواريخ أرض بحر"، مؤكدا أنه "سيتم رصد منطقة العمليات باستخدام القمر الصناعي العسكري "نور"."

    وكانت صور التقطتها أقمار صناعية، كشفت أن "إيران نقلت نموذج حاملة طائرات فئة "نيميتز" إلى مضيق هرمز"، وسط توترات متزايدة بين طهران وواشنطن.

    وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أمس الاثنين، أن "صورة التقتطها شركة Maxar Technologies، يوم أمس الأحد، تظهر زورقا إيرانيا وهو يتحرك بسرعة نحو نموذج حاملة الطائرات، بعد أن سحبتها قاطرة بحرية إلى المضيق من ميناء بندر عباس الإيراني".

    فيما قالت المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأمريكي، ريبيكا ريباريتش، في تصريح نقلته صحيفة "نيويورك تايمز"، الأمريكية: "لا يمكننا التحدث عن آمال إيران من بناء هذا النموذج، أو القيمة التكتيكية التي تأمل أن تكسبها باستخدام مثل هذه النماذج في سيناريو التدريب أو التمرين الهجومي"، وأضافت: "ما زلنا واثقين من قدرة قواتنا البحرية على الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد بحري".

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    الكلمات الدلالية:
    مضيق هرمز, الحرس الثوري الإيراني, إيران
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