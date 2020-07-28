ترامب: "ستدمر مدننا إن فازت دمية اليسار بالانتخابات"

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في عدد من التغريدات التي نشرها بأن "الإعلام المفبرك" يحاول تصوير المتظاهرين في بورتلاند وسياتل بـ"الرائعين" و"الأبرياء".

وأضاف ترامب "في الواقع هؤلاء مرضى ومختلون ومخربون... وسيدمرون مدننا الأمريكية في حال فاز جو النائم (جو بايدن)، دمية اليسار... الأسواق ستنهار والمدن ستحترق وبلادنا ستعاني كما لم يحدث من قبل. سنهزم الفيروس قريبا وننتقل إلى العصر الذهبي - أفضل من أي وقت مضى!".

....would destroy our American cities, and worse, if Sleepy Joe Biden, the puppet of the Left, ever won. Markets would crash and cities would burn. Our Country would suffer like never before. We will beat the Virus, soon, and go on to the Golden Age - better than ever before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2020

يذكر بأن رئيس بلدية مدينة بورتلاند الأمريكية تيد ويلر، وجد نفسه محاطا بالغاز المسيل للدموع، في ساعة مبكرة من يوم الخميس 23 يوليو/ تموز، بينما كان يتفقد موقع احتجاج على التمييز العرقي ووحشية الشرطة.

​وطالب ويلر الذي كان يتفقد موقع الاحتجاج خارج المحكمة الاتحادية في وسط مدينة بورتلاند، بسحب عناصر الأمن الاتحادية من المدينة.

Portland mayor tear gassed by federal officers alongside protesters: "I’m not afraid, but I am pissed off" https://t.co/AT2DJl6cGb pic.twitter.com/YGFyV2uh6K — The Hill (@thehill) July 23, 2020

​وقوبل ويلر، الذي يتولى أيضا منصب مفوض شرطة المدينة، بالسخرية من المتظاهرين الذين طالبوه بالاستقالة وأخذوا يرددون "عيب عليك".

وقال المحتجون إنه كان ينبغي له بذل مزيد من الجهد لحماية أبناء المدينة.