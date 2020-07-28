"أسلحة مباغتة"... الحرس الثوري الإيراني يتدرب على استهداف السفن من مسافات بعيدة

أعلنت إيران إجراء مناورات "الرسول الأعظم (ص) الـ14"، اليوم الثلاثاء، في مضيق هرمز، والتي يتم فيها استخدام بعض المعدات والأسلحة المباغتة القادرة على استهداف السفن الحربية من مسافات بعيدة.

وقال العميد عباس نيلفروشان المتحدث باسم مناورات "الرسول الأعظم" في النسخة 14، أن "الحرس الثوري يجري هذه المناورات الكبيرة والمشتركة بهدف الحفاظ والارتقاء بجاهزيته القتالية".

وتابع في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس": "المرحلة العملانية والنهائية لهذه المناورات، والتي سبقتها المرحلة التمهيدية في الأيام الماضية، قد بدأت اليوم الثلاثاء بالفعل في محافظة هرمزكان وغرب مضيق هرمز والخليج الفارسي إلى عمق الأراضي الإيرانية".

ولفت إلى استخدام الدفاع الصاروخي بنوعيه الباليستي والكروزي كما يتم استخدام بعض المعدات والأسلحة المباغتة مثل الصواريخ بعيدة المدى القادرة على استهداف القطعات البحرية للأعداء من مسافات بعيدة.

وأشارت الوكالة إلى أن الحرس الثوري أجرى تمرين الدفاع الصاروخي الباليستي وذلك في إطار المناورات.

وقال نيلفروشان إن "هذه المناورات تجري بمشاركة قوتي البحرية والجوفضائية في الحرس الثوري في البر والبحر والجوفضاء وفق البرنامج المعد للمناورات والتدريبات المحددة مسبقا".

وأشار إلى أن "المناورات تهدف إلى الارتقاء بالجهوزية القتالية في جميع المستويات والتدريبات والاطمئنان بتنفيذ المشاريع العملانية ورفع المستوى التنسيقي في تنفيذ العمليات المشتركة وتمرين الدفاع والهجوم في الحرب الإلكترونية وتثبيت الاتصالات على مختلف المستويات".

وأكد أن "المناورات تهدف أيضا إلى تأمين خطوط المواصلات الجوية والبحرية واستمرار الإسناد اللوجستي وتدريب الأركان على مختلف السناريوهات وكذلك تنفيذ مشاريع تتسم بالسرعة والمرونة مع سيناريوهات الحرب ذات الجانبين".

وقال نيلفروشان إن "المناورات الجارية تمتاز أيضا بتعميق الدفاع من خلال توظيف القدرات الهائلة للقوات الشعبية والتعبوية البحرية (بسيج)".

مشيرا إلى أن "مشاريع الحرس الثوري الدفاعية تتبلور بفضل الروح الدفاعية والهجومية مع التعبئة الشعبية ويتخذ الدفاع بعدا لا نهائياً بفضل المشاركة الشعبية في المعارك الجهادية".

وأكد أن "هذه المناورات تمتاز، كذلك، بالإعداد الحديث وفق الحروب المركبة ومحورية الشبكة بالتناسب مع النهج الهجومي للحرس الثوري والاستفادة القصوى من القدرات والمعدات الرقمية والبصرية المسيرة والعادية لحيازة الإشراف الاستخباري وتنفيذ المناورات في ظل أجواء الحروب البايولوجية".