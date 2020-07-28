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    صورة أرشيفية للجيش الإيراني

    الجيش الإيراني يوجه تحذيرا قويا... "هؤلاء سيدفعون ثمنا باهضا"

    © AFP 2020 / Atta Kenare
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    حذّر قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) التابع للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء غلام علي رشيد، اليوم الثلاثاء، الأعداء من "مغبة التآمر لزعزعة استقرار إيران أثناء جهاد الشعب في عملية مكافحة فيروس كورونا والصمود في مواجهة الغطرسة الأمريكية"، مؤكدا أن "هؤلاء سيدفعون ثمنا باهضا".

    حاملة طائرات أمريكية من طراز نيميتز
    © AFP 2020 / LINH PHAM
    الجيش الإيراني يتدرب على ضرب "حاملة طائرات أمريكية" خلال المناورات...فيديو
    وقال غلام علي رشید، في كلمته أمام حشد من قادة القوات المسلحة به خلال المناورات الواسعة والمشتركة التي ينفذها الحرس الثوري في الخليج ومضيق هرمز، إن "قواتنا المسلحة تستخدم أقصى طاقاتها الردعية في الدفاع والهجوم والرد الحازم على التهديدات والخطوات الرامية لزعزعة الاستقرار في المكان والزمان المناسبين"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

    وأضاف: أن "الأنظمة الغاصبة والفاسدة التي ذاقت مرارة القدرات الهجومية للقوات المسلحة الإيرانية في الرد على تهديداتها وغطرستها ينبغي عليها انتظار دفع أثمان باهضة على سلوكياتها الوقحة والخطيرة ضد الشعب الايراني".

    وأعلنت إيران، في وقت سابق اليوم، إجراء مناورات "الرسول الأعظم (ص) الـ14"، في مضيق هرمز، والتي يتم فيها استخدام بعض المعدات والأسلحة المباغتة القادرة على استهداف السفن الحربية من مسافات بعيدة.

    وقال العميد عباس نيلفروشان المتحدث باسم مناورات "الرسول الأعظم" في النسخة 14، أن "الحرس الثوري يجري هذه المناورات الكبيرة والمشتركة بهدف الحفاظ والارتقاء بجاهزيته القتالية".

    وتابع في تصريح صحفي، "المرحلة العملانية والنهائية لهذه المناورات، والتي سبقتها المرحلة التمهيدية في الأيام الماضية، قد بدأت اليوم الثلاثاء بالفعل في محافظة هرمزكان وغرب مضيق هرمز والخليج الفارسي إلى عمق الأراضي الإيرانية"، لافتا إلى استخدام الدفاع الصاروخي بنوعيه الباليستي والكروزي كما يتم استخدام بعض المعدات والأسلحة المباغتة مثل الصواريخ بعيدة المدى القادرة على استهداف القطعات البحرية للأعداء من مسافات بعيدة. وأشارت الوكالة إلى أن الحرس الثوري أجرى تمرين الدفاع الصاروخي الباليستي وذلك في إطار المناورات.

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    الكلمات الدلالية:
    مضيق هرمز, مناورات, خاتم الأنبياء للدفاع الجوي, الجيش الإيراني, إيران
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