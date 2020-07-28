توضيح بشأن توصية الرئيس الفلبيني لشعبه بتنظيف كماماتهم بالبنزين لقتل كورونا

أصدر مسؤولو الصحة في الفلبين، تصحيحا سريعا، بشأن توصية قدمها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، إلى شعبه بتنظيف كماماتهم بالبنزين.

وبحسب تقارير فلبينية، قال دوتيرتي خلال خطاب: "ضعوا كماماتكم في البنزين أو الديزل، ولا تعطوا لـ(كوفيد-19) فرصة، كل ما عليكم هو العثور على بعض البنزين وغمس يديكم مع القناع فيه".

وقال مسؤول في الصحة: "إنها على الأرجح إحدى نكات دوتيرتي"، بحسب مجلة "ذا ويك" البريطانية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1678 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و4 حالات وفاة من جراء الإصابة به.

BREAKING: The Department of Health reported 1,678 additional cases of COVID-19 on Tuesday, July 28, 2020, bringing the total number of cases in the Philippines to 83,673. #COVID19PH pic.twitter.com/Q7nEvFLX73 — The Philippine Star (@PhilippineStar) July 28, 2020

​وذكرت الوزارة، بحسب صحيفة "فلبين ستار"، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ حتى الآن 83 ألفا و673 حالة، بينما تماثل للشفاء التام من الفيروس خلال آخر 24 ساعة 173 مريضا.

وحصد مرض (كوفيد-19) أرواح ما يقرب من 650 ألف شخص في جميع أنحاء العالم وعصف بالاقتصادات.