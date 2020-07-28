إضرام حرائق وإلقاء قنابل في مدينة بورتلاند الأمريكية... فيديو

أعلنت الشرطة المحلية في مدينة بورتلاند الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن متظاهرين أضرموا النار وألقوا قنابل حارقة على محكمة.

وقالت شرطة بورتلاند في بيان: إن "المظاهرات بدأت مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، وقام المتظاهرون بسد أحد الطرق المحلية وإلقاء الخطابات لمدة ساعة، في المنطقة، وبالقرب من المحكمة ومنحوتة الأيائل البرونزية المدمرة سابقًا، أشعل بعض المتظاهرين حريقًا كبيرًا".

وبعد ذلك، وفقاً للشرطة وبعض مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، اقترب "مئات" المتظاهرين الذين يرتدون الأقنعة الواقية من الغاز، والخوذات، حاملين ملصقات وألعاب نارية في أيديهم من المحكمة، وأشعلوا حريقا خلف السياج الذي يفصلها عن الشارع، لقد ألقوا الخشب والحطام في النار لجعلها تحترق بشكل أفضل".

On night 61 of the Portland antifa riots, people have started another fire on federal courthouse property. They are using the mountains of trash from @RiotRibs as tinder for the flames. Video by @VenturaReport. #PortlandRiots pic.twitter.com/Dsg2vD4edN — Andy Ngô (@MrAndyNgo) July 28, 2020

وأضاف البيان "ألقى الناس الحجارة والزجاجات والأشياء الأخرى، وأطلقوا المفرقعات النارية من خلال السياج، مستهدفين باب المحكمة، وواصلوا القيام بذلك لمدة ساعتين. وفي حوالي الساعة 12:00 من يوم 28 تموز/يوليو، ألقى شخص المولوتوف أو ما شابه ذلك على باب المحكمة الأمامي".

Watch as #ChubbyPenguinNadler plays pocket pool in search of his left testicle and some semblance of the truth about #Portland. As usual he finds neither... pic.twitter.com/Mrzp0cXYjC — James Woods (@RealJamesWoods) July 28, 2020

وأشار البيان إلى أن "قنبلة المولوتوف الملقاة "تحولت إلى كرة نار" عندما أصابت المبنى، تم سماع دوي الانفجار عن بعد حي بأكمله".

وبدأت الحشود بالتفرق، بعد ساعة من الحادث، وغادر المتظاهرون المنطقة تدريجياً، وقالت شرطة بورتلاند: إنها "لم تفرق الحشود أو تستخدم الغاز المسيل للدموع، ونتيجة لأعمال الشغب، تم اعتقال قاصر".

You said moms protesting in Portland was a media hoax. Look what your storm troopers are doing to mothers!



pic.twitter.com/U6crBzUR4O — Amy Siskind 🏳️‍🌈 (@Amy_Siskind) July 27, 2020

وقال متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق، إنه خلال أعمال الشغب في بورتلاند الأميركية، والتي لم تتوقف منذ شهرين تقريبًا، تم اعتقال 74 شخصًا على الأقل، وووجهت لـ60 شخصاً منهم التهم.