"خذ هذه الحقيقة على محمل الجد"... نتنياهو يوجه رسالة تحذير إلى حسن نصر الله

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "تل أبيب ستفعل ما بوسعها لحماية أمنها"، داعيا "حزب الله" إلى أخذ هذه الحقيقة على محمل الجد.

قال نتنياهو، خلال اجتماع في مقر قيادة الجبهة الشمالية ، غداة التصعيد الأمني على الحدود مع لبنان. إن "ما يحدث حاليا هو محاولة لإيران والمنظمات الدائرة في فلكها بلبنان للتموضع عسكريا في منطقتنا"، مؤكدا "أن إسرائيل مستمرة في العمل على إحباط التموضع العسكري الإيراني بالمنطقة"، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

ووجه رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، قائلا إنه "يخدم المصلحة الإيرانية للتموضع عسكريا في المنطقة على حساب الدولة اللبنانية"، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي مستعد جيدا لأي سيناريو محتمل وأنه لا يقترح على أحد اختباره.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، أنه "أحبط عملية تخريبية في منطقة جبل روس الحدودية مع لبنان، بعد تسلل عدد من التابعين لحزب الله اللبناني إلى مناطق إسرائيلية"، مشيرا إلى عدم وجود أية إصابات بين قواته.

لكن "حزب الله" نفى الرواية الإسرائيلية وقال في بيان رسمي: "إن كل ما تدعيه وسائل إعلام العدو عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة وكذلك الحديث عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة في عمليات القصف التي جرت في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعا هو غير صحيح على الإطلاق، وهو محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة".

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته التي عقدت اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة احتجاجا على الاعتداء الإسرائيلي أمس في جنوب لبنان. وأدان الرئيس اللبناني ميشال عون "اعتداء العدو الإسرائيلي في الجنوب واعتبر ذلك تهديدا لمناخ الاستقرار في جنوب لبنان وخاصة وأن مجلس الأمن سيبحث قريبا بتجديد مهام قوات اليونيفيل في الجنوب".

فيما قال رئيس ​الحكومة​ ​اللبنانية حسان دياب،​ إن "​إسرائيل​ اعتدت على سيادة ​لبنان​ مجددا وخرقت ​القرار 1701​ أمس الإثنين، عبر تصعيد ​عسكري​ خطير".

وحسب مراسلة "سبوتنيك" في لبنان، أضاف دياب، خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع: "العدو يعمل جاهدا لتعديل مهام اليونيفيل وقواعد الاشتباك معنا، لذا أدعو للحذر في الأيام القادمة لأني متخوف من انزلاق الأمور للأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة".