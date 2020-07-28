إيران تفرض على الوافدين تقديم شهادة صحية معتمدة

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها فرضت على الوافدين تقديم شهادة صحية معتمدة باللغة الإنجليزية، تؤكد عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الصحي، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية، إنه يجب على جميع المسافرين القادمين إلى البلاد من جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية، تقديم شهادة صحية معتمدة من السلطات الصحية المختصة في بلادهم باللغة الإنجليزية.

وأوضحت الوزارة أن الاختبار الجزيئي لفيروس كوفيد -19 (PCR) يجب أن يتم إجراؤه من مراكز التشخيص والعلاج المعتمدة من قبل وزارة الصحة في البلد الاصلي، في غضون 96 ساعة قبل دخول إيران.

وشدد البيان أنه سيمنع دخول المسافرين الاجانب إلى إيران إذا لم تكن لديهم شهادة صحية، وأما المسافرين الإيرانيين الفاقدين للشهادة الصحية فسيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما على نفقتهم الخاصة.

وأضاف "سيتم فحص جميع المسافرين القادمين في جميع المنافذ الحدودية حتى لو كان لديهم شهادة صحية".