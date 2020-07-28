اليونان تفرض ارتداء الكمامة الطبية وغرامة تصل لـ 150 يورو للمخالفين

أعلن نائب وزير الحماية المدنية في اليونان، نيكوس هاردالياس، اليوم الثلاثاء، أن ارتداء الكمامة الطبية في اليونان، اعتبارا من يوم غد الأربعاء، سيصبح إلزاميا في الأماكن المغلقة حيث يتجمع عدد كبير من الناس، وستكون غرامة المخالفين 150 يورو.

موسكو - سبوتنيك. وقال هاردالياس، المسؤول عن تنسيق مكافحة حالات الأزمات، في مؤتمر صحفي اليوم: "هدفنا هو بقاء اليونان دولة آمنة للمقيمين والزوار"، معلنا عن الارتداء الإلزامي للكمامة في الأماكن المغلقة، عقب زيادة عدد حالات الإصابة خلال الأيام الأخيرة.

يذكر أنه في اليونان لغاية اليوم، تم تسجيل 4227 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنذ بضعة أيام، فرضت السلطات اليونانية ارتداء الكمامات في محلات السوبر ماركت.

وبناء على اقتراح الخبراء، قررت الحكومة اليونانية، ابتداء من 29 تموز/ يوليو، إلزام استخدام الكمامات في متاجر البيع بالتجزئة والخدمات المختلفة لمؤسسات الدولة، في المصارف والمستشفيات، ومكاتب الأطباء ومراكز التشخيص، وفي محلات البقالة (المخابز، الجزارين، وغيرها)، عند مصففي الشعر وصالونات التجميل وفي وسائل النقل العام وسيارات الأجرة، وعند استخدام المصعد، وعلى متن السفن والطائرات.

وقال هاردالياس بأن "غرامة المخالفين ستكون 150 يورو، وأضاف بأن "الزيادة في عدد المصابين يجب ألا تسبب الذعر أو تطمين الذات"، مشيرا إلى أن الوضع "يمكن التحكم به تماما".

كما أوضح أن معدل انتشار كوفيد-19 حاليا "صغير نسبيا 0.4" ولكن "لا يزال الفيروس هنا" ويجب وقف انتشاره من خلال مراقبة تدابير النظافة وتجنب التجمعات.