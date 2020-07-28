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    سيدة الغناء العربي أم كلثوم

    إطلاق اسم "أم كلثوم" على أحد شوارع حيفا يثير معارضة اليمين في إسرائيل

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    أعرب نشطاء يمينيون في إسرائيل عن رفضهم تسمية شارع باسم "أم كثوم" في مدينة حيفا، متهمين الفنانة التي أسرت قلوب العرب بأنها "عدوة" إسرائيل.

    وقرّرت لجنة التسميات في بلدية حيفا التي تترأسها رئيسة البلدية عينات كاليش في منتصف الشهر الجاري إطلاق اسم أم كلثوم على أحد شوارع المدينة، لأن أم كلثوم "تعتبر من عظماء الغناء العربي وهي اسم مرادف للموسيقى العربية عموما والمصرية خصوصا. لذا رأت اللجنة أن تطلق اسمها على شارع في حيفا، كمدينة مختلطة تمثّل نموذجًا للحياة المشتركة بين اليهود والعرب".

    وأكد عضو البلدية رجا زعاترة لوكالة فرانس برس أن تخليد اسم السيدة أم كلثوم في المدينة "إنجاز نوعي هام للعرب في حيفا، على مستوى تأكيد الوجود والبقاء والتجذّر، ماضيًا وحاضرًا ومستقبلا".

    وأضاف "نريد أن نؤكد أنّ حيفا لطالما كانت قبلة ثقافية تعجّ بالمسرح والسينما والصحف ودور النشر والفعاليات الوطنية والنقابية والثقافية. وقد غنّت أم كلثوم في حفلات عدّة في حيفا ويافا والقدس في ثلاثينات القرن الماضي".

    وقال "هذا حق شرعي لنا وسنواصل العمل على تحصيله، مهما علا صراخ قطعان اليمين والفاشية".

    رفض وتحريض

    ولدت الفنانة المصرية أم كلثوم (فاطمة ابراهيم السيد البلتاجي) الملقبة بسيدة الغناء العربي وكوكب الشرق، في مصر في الرابع من أيار/مايو 1908، وتوفيت في القاهرة في الثالث من شباط /فبراير 1975، وتعد من أبرز فناني القرن العشرين.

    بعد هزيمة حرب 1967، غنّت أم كلثوم أغاني وطنية بينها "أصبح عندي بندقية" و"إنّا فدائيون" و"ثوار ثوار".

    بعد قرار البلدية، بدأ نشطاء يمينيون في حيفا حملة ضد التسمية.

    ونشرت صحيفة "كول بو" (كل شيء هنا) صورة أم كلثوم بحجم كبير مع عنوان بالخط العريض على صفحتها الأولى "أصبح عندي الآن بندقية إلى فلسطين، خذوني معكم" بالعبرية.

    وكتبت "نعم هكذا غنت أم كلثوم التي سيطلق اسمها على شارع في حيفا". ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست من حزب الليكود أرييل كيلنر قوله "أشعر بالحزن لقرار تسمية الشارع "أم كلثوم" التي دعت الى إبادة دولة اليهود"، مضيفا "سأجد طرقا لمنع هذه التسمية".

    وسارع يائير نتانياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الى التعليق على قرار بلدية حيفا بتغريدة بالعبرية جاء فيها "عار وجنون".

     "عدوة اسرائيل"

    سيدة الغناء العربي أم كلثوم
    youtube/omkolthom
    إسرائيل تكشف سبب تسمية أحد شوارعها "أم كلثوم" وتؤكد ترحيب السفير المصري

    وليست هذه المرة الأولى التي يطلق فيها اسم أم كلثوم على شوارع في مدن إسرائيلية.

    في أواخر الشهر الماضي، قوبل قرار بلدية الرملة (وسط) بإطلاق اسم أم كلثوم على أحد شوارعها بحملة مماثلة قام بها نشطاء يمينيون.

    وأطلق رئيس بلدية القدس نير بركات الذي يعتبر أحد القادة البارزين في حزب الليكود وهو مقرّب من نتانياهو، اسم أم كلثوم على شارع في حي بيت حنيا في القدس الشرقية المحتلة عام 2012.

    وقال يومها "أم كلثوم كانت مغنية يسمعها العالم بأسره، شرف عظيم لنا بأن نخلّد ذكراها بإطلاق اسمها على أحد شوارع القدس".

    وكان لافتا في حينه تباهي وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها على "فيسبوك" باللغة العربية بالأمر، قائلة "لا يخلو مهرجان لآلة العود من أم كلثوم".

    وتخصّص الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بالعربية ساعة يوميًا لبث أغاني أم كلثوم.

    انظر أيضا:

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    إسرائيل تكشف سبب تسمية أحد شوارعها "أم كلثوم" وتؤكد ترحيب السفير المصري
    الكلمات الدلالية:
    أم كلثوم
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