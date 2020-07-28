الأمم المتحدة تكشف تأثير تلوث الهواء على معدل الوفيات بمرض "كوفيد – 19"

أعلنت الأمم المتحدة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، تأثير جودة الهواء على معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وجاء في نص التقرير: "انخفضت نسبة تلوث الهواء بشكل كبير كما تم تسجيل انخفاض عام في حجم انبعاثات غازات الدفيئة".

وتابع التقرير "وفقًا للمؤشرات، يؤثر تلوث الهواء على ارتفاع معدلات الوفيات بمرض كوفيد - 19".

وأشارت المنظمة إلى أنه من دون اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة، فإن نقاء الهواء في العالم لن يدوم طويلا.

من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ابتاع "سياسات خضراء" لانعاش الاقتصادي العالمي.

في وقت سابق، أرسل 239 عالما من 32 دولة رسالة لمنظمة الصحة العالمية توضح أن الفيروس يمكن أن ينتقل بالهواء عن طريق الجسيمات الصغيرة ويمكنه نشر العدوى.