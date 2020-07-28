القضاء الإيراني يعلق على اعتراض المقاتلات الأمريكية للطائرة المدنية الإيرانية

وقال غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية إن "اعتراض المقاتلات الأمريكية للطائرة المدنية الإيرانية ماهان هو مثال آخر على الطبيعة الوحشية للإرهاببين الأمريكيين".

وأضاف المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية، في مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، "تعرض المقاتلتين الأمريكتيين لطائرة الركاب المدنية التابعة لشركة ماهان الايرانية كان مثالاً آخر على الطبيعية الوحشي للإرهابيين الأمريكيين"، بحسب وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.

وأشار إسماعيلي إلى أن "القضاء الإيراني يدين هذا العمل المخرب ويدعو وزارة الخارجية الإيرانية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات قانونية في هذا الصدد".

وأضاف "هذا الإجراء يشكل انتهاكًا واضحًا لقواعد الطيران ومثالًا على انتهاكات حقوق الإنسان حيث تسبب في أضرار جسدية ونفسية جماعية للركاب وطاقم الطائرة".

ولفت إسماعيلي إلى أنه "وفقًا للقانون ولاختصاص سلطتنا القضائية فيما يتعلق بهجمات الإرهابيين الأمريكيين، فقد رفعنا قضية ضد الإرهابيين والمجرمين في مكتب المدعي العام في طهران وسيتم ملاحقتها قضائياً".

وتابع: "نحن لن نرضى بهذا القدر وسنذهب إلى التعاون الدولي، مع سوريا ولبنان بما أن هذا العمل تم في سماء سوريا كما أن وجهة الطائرة كانت إلى لبنان وسوف نتابع القضية في تلك البلدان أيضًا".

مشددا على أن "القضاء سيتابع محاكمة الجناة في مختلف المجالات من خلال قسم الشؤون الدولية في القضاء والنيابة العامة ووزارة الخارجية على الصعيد الدولي".

وكانت إيران قد أعلنت أن مقاتلتين اقتربتا، الخميس الماضي، من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، ما دفع قائد الطائرة لتغيير الارتفاع بسرعة، ما أدى لإصابة عدد من الركاب.

وأشارت وسائل إعلام رسمية في إيران إلى أن مقاتلة أمريكية على الأقل اقتربت على نحو خطير من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، وأعلنت الممثلية الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة بأنها ستقدم رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي، بعد التهديد والتعرض لطائرة الركاب الإيرانية المدنية من قبل مقاتلة أمريكية في الأجواء السورية، فيما أقرت الولايات المتحدة بأن إحدى مقاتلاتها اقتربت من الطائرة الإيرانية، لكنها أكدت أنها كانت على "مسافة آمنة".