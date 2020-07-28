أوبرا تعود في برنامج حواري جديد

أعلنت نجمة التلفزيون الأمريكية، أوبرا وينفري، أنها ستعود إلى برنامج حواري جديد سيتم بثه عبر منصة "آبل تي في بلس".

ونشرت وينفري في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر: "حان الوقت لإعادة البشرية إلى الحوار"، مضيفة أنها تأمل في إجراء "حوار يعمل على توحيدنا لا تقسيمنا".

— Oprah Winfrey (@Oprah) July 27, 2020

وذكر بيان لمنصة "آبل" أن أولى حلقات البرنامج الذي يحمل عنوان "الحوار مع أوبرا" ستبث نهاية في 30 تموز/ يوليو الجاري كا ستكرس الحلقة الأولى والتي يمكن مشاهدتها بالمجان على خدمة آبل، ستكرس للحديث عن العنصرية وسيكون في ضيافة أوبرا، إبرام إكس كيندي، صاحب كتاب "كيف تكون مناهضاً للعنصرية".

وأضاف البيان:" أن السلسلة الجديدة التي ليس لها جدول زمني محدد "ستبحث موضوعات مؤثرة وذات صلة مع قادة فكر رائعين من جميع أنحاء العالم".

يأتي البرنامج الجديد بعد فترة شهدت فيها الولايات المتحدة احتجاجات في جميع أنحاء البلاد لأكثر من شهرين ضد العنصرية الممنهجة، وذلك على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد عناصر من الشرطة.

أما وينفري فختمت عام 2011 برنامجها الحواري التلفزيوني اليومي الأعلى تصنيفًا، الذي خرجت فيه بآفاق جديدة وتناولت موضوعات حساسة منها سفاح القربى والاعتداء الجنسي، فضلاً عن مقابلات مع بعض الرؤساء والمشاهير.