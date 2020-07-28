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    مقاتلة أمريكية

    سوريا تكشف عن خطوة قامت بها بشأن التعرض للطائرة الإيرانية

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    كشف المهندس باسم منصور، مدير عام الطيران المدني السوري، عن خطوة قامت بها بلاده بشأن اعتراض المقاتلات الأمريكية لطائرة ركاب إيرانية، الخميس الماضي، كانت تمر بالممر الجوي المدني .

    وقال منصور في تصريح خاص لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "الطائرة كانت في الأجواء السورية وقريبة من منطقة التنف أثناء عبورها بكريدور الجوي المدني الممتد من العراق عبر الأراضي السورية إلى لبنان، وقامت قوات ما يسمى التحالف العدواني الأمريكي الذي تقوده الولايات المتحدة بعملية قرصنة جوية والدخول إلى كريدور ممر جوي مدني والتعرض لطائرة ماهان الإيرانية".

    مقاتلات أمريكية
    © REUTERS /
    القضاء الإيراني يعلق على اعتراض المقاتلات الأمريكية للطائرة المدنية الإيرانية

    أشار المسؤول السوري إلى أن "التعرض للطيران المدني سابقة خطيرة وهو قرصنة جوية تستحق الإدانة والمحاسبة"، مشيرا إلى أنهم تقدموا "بشكوى للمنظمة العربية للطيران المدني وأعلمنا الطيران الإيراني بهذه الحادثة وشكلنا لجنة تحقيق مشتركة بالتدقيق في هذه الحادثة ومراجعة تسجيلات مركز الملاحة الجوية مع الطيار وتسجيلات الصور الردارية التي تظهر بشكل واضح هذه القرصنة الجوية والتعدي على الطائرة".

    ولفت إلى أن "هذا يسمى بالعرف المدني قرصنة جوية وانتهاك الاتفاقيات الدولية التي تنظم عمل الملاحة الجوية وعلى رأسها اتفاقية شيكاغو التي تنظم عمل الطيران المدني والممرات الجوية بين الدول وسلامة الملاحة الجوية بين الدول والولايات المتحدة ضربت بها عرض الحائط واعترضت الطائرة المدينة".

    وأضاف منصور: "الطائرة كانت تمر بالممر ضمن الجوي المعتمد الذي يربط العراق بسوريا بلبنان بقبرص ممر جوي دولي موزع بكل الخرائط الدولية لم تغادر هذا الكريدور ولم تخالف وكانت مع اتصال بمركز الملاحة الجوية في مطار دمشق الذين كانوا يتابعون الطائرة وباقي الطائرات التي تعبر".

    وكشف مدير عام الطيران المدني عن "تعرض التحالف العدواني قبل ذلك لطائرة "أجنحة الشام" القادمة من القامشلي وبعد حادثة ماهان تعرضوا إلى طائرة فلاي بغداد القادمة إلى بيروت لكن لم يتقربوا منها بشكل خطير، إذن عملية القرصنة عندهم مستمرة ومقصودة".

    وبشأن الموقف الفني السوري المتعلق بما جرى، قال منصور: "نحنا أعلمنا منظمة الطيران الجوية السورية كما تنص عليه الاتفاقيات وأعلمنا منظمة الطيران المدني الجوي "إيكاو" (ICAO) التي يجب أن تقوم بدورها بوقف هذه القرصنات على الممرات الملاحية الجوية فهذه الخطوط تنظمها اتفاقيات والملاحة الجوية تنظمها أعراف ومواثيق دولية".

    وشدد على أنه "يجب عدم الإخلال بهذه الاتفاقيات والمواثيق لأنه يؤدي إلى كوارث جوية للطائرات وهذا الموضوع متفق عليه بين الدول والممر الجوي معروف بشكل واضح والطائرات الأمريكية يجب عدم الدخول إليه".

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    طائرة, أمريكا, إيران
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