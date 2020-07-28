المسبار الصيني يرسل صورة مشتركة للأرض والقمر

تم إطلاق Tianwen 1 بنجاح في 23 يوليو/تموز من فينتشان في جزيرة هاينان.

نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية الصورة التي التقطها المسبار في 27 يوليو باستخدام جهاز استشعار بصري.

حاليا، قطع المسبار أكثر من 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض ودخل في مدار تحويل بين الكواكب. تعمل جميع الأنظمة، بما في ذلك التحكم والإدارة ونقل البيانات للجهاز بشكل طبيعي.

في أبريل/نيسان، أعلنت الصين أن مهمتها الأولى لاستكشاف المريخ ستسمى تيان ون 1 (أسئلة إلى السماء).

وتشمل المهمة الخروج والدوران في مدار المريخ، والهبوط والتحرك على سطح الكوكب الأحمر. في حالة النجاح، سيتمكن العلماء من دراسة الغلاف الجوي، والتضاريس، والخصائص الجيولوجية، وميزات المجال المغناطيس، مما سيساعد في الحصول على فكرة عن أصل وتطور المريخ والنظام الشمسي بأكمله.

الهدف الرئيسي من المهمة هو العثور على علامات الحياة المحتملة على كوكب المريخ، وكذلك مساعدة العلماء على فهم ما إذا كانت الظروف على هذا الكوكب يمكن أن تتغير في المستقبل بحيث تصبح مناسبة لحياة الإنسان.

وفقًا للحسابات الأولية، سيحتاج المسبار إلى سبعة أشهر للوصول إلى سطح الكوكب. في حالة نجاحه، سيرسل البيانات إلى الأرض في عام 2021.