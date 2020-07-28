اليونان تستقبل أكثر من مليون سائح منذ الأول من يوليو

أفادت الأمانة العامة للحماية المدنية اليونانية، اليوم الثلاثاء، أن ما يقرب من 1.3 مليون سائح زاروا البلاد، منذ 1 تموز/يوليو، بعد رفع جميع القيود التي فرضت جراء تفشي "كوفيد-19"، وبعد السماح بالرحلات المستأجرة المباشرة إلى الجزر اليونانية.

أثينا-سبوتنيك. وجاء في بيان الأمانة أنه خلال الفترة من 1 إلى 26 تموز/يوليو، وصل 1 مليون و294 ألفاً و798 شخصا إلى اليونان، من بينهم 924738 عبر الخطوط الجوية، و66953 جاؤوا عبر الموانئ، و303407 عبر الحدود البرية.

وأضاف البيان بأن أكثر من 171 ألف اختبار "كوفيد-19" تم إجراؤها عند نقاط التفتيش.

وسجلت معظم الاختبارات الإيجابية بين السياح الذين دخلوا عبر نقاط التفتيش عند الحدود البرية - 199 حالة. تم اكتشاف 137 حالة في المطارات، ثماني حالات في الموانئ، وتم إعادة 213 شخصاً إلى بلادهم من حيث جاؤوا.

يذكر أنه في اليونان لغاية اليوم، تم تسجيل 4227 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنذ بضعة أيام، فرضت السلطات اليونانية ارتداء الكمامات في محلات السوبر ماركت.

وبناء على اقتراح الخبراء، قررت الحكومة اليونانية، ابتداء من 29 تموز/يوليو، إلزام استخدام الكمامات في متاجر البيع بالتجزئة والخدمات المختلفة لمؤسسات الدولة، في المصارف والمستشفيات، ومكاتب الأطباء ومراكز التشخيص، وفي محلات البقالة (المخابز، الجزارين، وغيرها)، عند مصففي الشعر وصالونات التجميل وفي وسائل النقل العام وسيارات الأجرة، وعند استخدام المصعد، وعلى متن السفن والطائرات.