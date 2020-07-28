كورونا يكلف السياحة العالمية 320 مليار دولار في غضون 5 أشهر

أعلنت منظمة السياحة العالمية أن فيروس كورونا ألحق خسائر بقطاع السياحة العالمي بلغت قيمتها 320 مليار دولار، في الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير إلى مايو/ أيار.

وصرحت المنظمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، "تراجع عدد السياح الوافدين بنسبة 56% أي ما يعادل 300 مليون سائح، فيما بلغت الخسائر الناجمة عن تأثير الفيروس 320 مليار دولار".

وأضافت " بأن الرقم أعلى بثلاث مرّات من الخسائر التي سجّلتها السياحة الدولية خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009".

Latest data from #UNWTO barometer shows that during the January-May period:



⬇️ 56% tourism arrivals

⬇️ 300 million tourist

⬇️ US$320 billion in international tourism receipts



Find more: https://t.co/U6pgoDPGf7 pic.twitter.com/et43N1XhEP — World Tourism Organization (@UNWTO) July 28, 2020

هذا ودفعت جائحة كورونا العديد من الدول إلى تعليق جميع الرحلات (البحرية والجوية والمعابر الحدودية بين الدول) من أجل السيطرة على الفيروس، بالإضافة إلى تأثر السياحة الداخلية بسبب سياسة الحجر المنزلي، التي اتخذتها الحكومات من أجل التقليل من الضحايا.