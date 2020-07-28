البحرية الأمريكية تعلق على مناورات إيران في مياه الخليج

علقت البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على المناورات التي أجرتها إيران في مياه الخليج، اليوم، باستخدام نسخة طبق الأصل من السفينة الأمريكية "نيميتز".

وقالت البحرية الأمريكية إن المناورات الإيرانية في مياه الخليج متهورة وغير مسؤولة، بحسب بحسب وكالة "فرانس برس".

البحرية الأميركية: المناورات الإيرانية في مياه الخليج متهورة وغير مسؤولة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) July 28, 2020

​وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن القوات تدربت على تنفيذ ضربة على حاملة طائرات أمريكية خلال المناورات في منطقة الخليج والجزء الغربي من مضيق هرمز، باستخدام نسخة طبق الأصل من السفينة الأمريكية "نيميتز" لهذا الغرض.

وأوضحت أن فيلق الحرس الثوري الإيراني، وهو جزء من القوات المسلحة الإيرانية، نفذ المناورة، اليوم الثلاثاء، وحملت اسم "النبي العظيم - 14" في الجزء الجنوبي من البلاد، بمشاركة القوات البحرية والطيران.

وخلال المناورات، تتلقى القوات المسلحة الإيرانية بيانات من القمر الصناعي نور، أول قمر صناعي إيراني، تم إطلاقه إلى المدار في أبريل/ نيسان من هذا العام.

ونشرت الوكالة لحظة إطلاق الصاروخ من مروحية حربية، وأعلنت أن الجيش الإيراني قد تدرب أيضًا على إجراءات للاستيلاء على السفينة باستخدام القوارب والمروحيات.