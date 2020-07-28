رئيس بيلاروسيا يعلن عن إصابته بفيروس كورونا دون أعراض

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، عن إصابته بمرض "كوفيد - 19"، مشيرا إلى عدم وجود أعراض ترافق المرض.

وقال الرئيس: "الشيء الأكثر إثارة للدهشة هو أنكم تقابلون اليوم رجلًا تمكن من النجاة من الفيروس التاجي دون أعراض ظاهرة. لقد توصل الأطباء إلى هذا الاستنتاج يوم أمس".

وأشار لوكاشينكو إلى أن الأطباء أكدوا إصابته بفيروس كورونا المستجد دون أي أعراض.

وكان لوكاشينكو قد رفض فرض أية إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، بقوله "لم أر أي فيروس يطير في الجو".

وقال الرئيس البيلاروسي، في تصريحات سابقة "الجليد أفضل سلاح لمواجهة الفيروس"، ونصح مواطنيه باستخدام الساونا (الحمام) وشرب كأس فودكا يومياً والعمل في الحقول، معتبراً ذلك علاجاً فعّالاً لمرض كوفيد-19.