بيرني ساندرز يهاجم ترامب

هاجم السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد تخطت حدود الخزي.

وكتب ساندرز، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "نحنى الدولة العظمى الوحيدة في العالم، التي شهدت أرقام فلكية في حصيلة وفيات ومصابي كورونا".

وتابع: "إنه أمر يتخطى حدود الخزي"، مضيفا: "يجب توفير أقنعة مجانية يمكن استخدامها أكثر من مرة لكل الأمريكيين".

واستطرد: "حصول الناس على أقنعة عالية الجودة سوف ينقذ عشرات الآلاف من الأمريكيين".

يذكر أن ساندر كان أحد أبرز المرشحين الديمقراطيين لمنافسة ترامب في انتخابات الرئاسة المقبلة، المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قبل أن يعلن انسحابه من السباق ودعم جو بايدن، نائب الرئيس السابق، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي.

وتم اختيار بايدن رسميا ليكون مرشح الحزب الديمقراطي في مواجهة الرئيس الحالي المنتمي للحزب الجمهوري، خلال الانتخابات المقبلة، التي يسعى الديمقراطيون فيها إلى إزاحة ترامب ومنعه من الحصول على فترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.

ويتبادل ترامب والديمقراطيون اتهامات بصورة مستمرة حول رؤية كل منهما في عدة قضايا أبرزها جائحة كورونا، التي يقول ترامب إنه حقق فيها نجاحا كبيرا، بينما يرى بايدن أنه كان سببا في تفاقم الأزمة.

We are the only major country where coronavirus infections and deaths are skyrocketing. That is beyond disgraceful.



Providing all of our people with free, high-quality, reusable masks will help save tens of thousands of lives.



We need #MasksforAll. https://t.co/3WLkcdT7OZ — Bernie Sanders (@SenSanders) July 28, 2020

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم.

ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما، ويضيف: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود.