تعاون روسي – إسرائيلي في مكافحة فيروس كورونا

صرح مدير قسم أورآسيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ياكوف ليفني، أن إسرائيل وروسيا تعتزمان إجراء مشاورات على مستوى وزارتي الصحة، وخبراء الفيروسات.

وقال ليفني لوكالة "سبوتنيك: "يسعدني أن أعلن أننا نتعاون مع شركائنا الروس في محاربة كوفيد - 19 وكذلك في مشاريع أخرى".

وفقا للدبلوماسي، فإن التجارب السريرية لأدوية علاج الفيروس التاجي، التي أجريت في روسيا، مثيرة جدا للاهتمام بالنسبة للشركات الإسرائيلية.

وتابع "نريد توسيع التعاون في مجال البحث والتطوير مع روسيا، بما في ذلك في المجال الطبي، على مستوى الدول".

وأضاف "لتحقيق ذلك، نعتزم إجراء مشاورات على مستوى وزارات الصحة، وعلى وجه الخصوص، بين خبراء الأوبئة وعلماء الفيروسات بين البلدين".