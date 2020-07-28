بسبب تغريدة... "تويتر" يعاقب أكبر أبناء ترامب

قرر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، معاقبة النجل الأكبر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي.

وتضمنت تغريدة دونالد ترامب الابن مقطعا مصورا لطبيب يقدم ادعاءات كاذبة حول علاجات فيروس "كورونا" المستجد، ويذكّر الناس أنهم "ليسوا في حاجة إلى ارتداء أقنعة لمنع الفيروس من الانتشار"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال متحدث باسم " تويتر " إن بعض وظائف الحساب الخاص بدونالد ترامب الابن، بما في ذلك القدرة على التغريد، ستكون محدودة لمدة 12 ساعة.

وبينما قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعادة تغريد نسخ متعددة من الفيديو على "تويتر"، إلا أنه لم يقم بتحميل نسخة منه على الموقع، بينما فعل نجله ذلك، وهو ما دفع إدارة "تويتر" باتخاذ إجراءات فقط ضد حساب ترامب الابن.

وكان المتحدث الرسمي باسم ترامب الابن قد غرد، في وقت سابق، بأن "تويتر علّق حساب نجل الرئيس، فيما قال تويتر في بيان إن الحساب "لم يتم تعليقه بشكل دائم".

BREAKING: @Twitter & @jack have suspended @DonaldJTrumpJr for posting a viral video of medical doctors talking about Hydroxychloroquine.



Big Tech is the biggest threat to free expression in America today & they're continuing to engage in open election interference - full stop. pic.twitter.com/7dJbauq43O — Andrew Surabian (@Surabees) July 28, 2020

وطلب تويتر من نجل الرئيس حذف التغريدة المرفقة بالفيديو، بينما قامت الشركة بالفعل بحذفها من العرض العام للمستخدمين.

ويشار إلى أن مواقع "تويتر" وفيسبوك" و"يوتيوب" حذفوا الفيديو بعد أن بدأ انتشاره على الإنترنت.