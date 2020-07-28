ألمانيا توصي رعاياها بالامتناع عن السفر إلى عدد من مناطق إسبانيا

حذرت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، رعاياها من مخاطر السفر إلى عدد من المناطق في إسبانيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في توصية الوزارة، التي نشرت على موقعها الرسمي في قسم نصائح السفر: "نظرا لارتفاع بيانات الإصابات والقيود المحلية، لا ينصح بالرحلات السياحية غير الضرورية إلى مناطق أراغونيا وكتالونيا ونافار الذاتية الحكم".

ووفقا لوزارة الصحة الإسبانية، فإن أكبر مصدر قلق هو الوضع في كتالونيا وأراغون، حيث تطبق السلطات تدابير صحية مختلفة اعتمادا على الوضع الوبائي في بلديات معينة. وعلى سبيل المثال، لا ينصح سكان العديد من مناطق كتالونيا، بما في ذلك برشلونة، بالخروج إلا عند الضرورة القصوى.

وقال معهد حكومي ألماني متخصص في مكافحة الأمراض المعدية إنه قلق للغاية بشأن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأضاف رئيس معهد روبرت كوخ، لوتار فيلير، أن الناس أصبحوا مهملين بشكل كبير في التعامل مع فيروس كورونا، وحث فيلير على احترام إجراءات الابتعاد الاجتماعي حتى خلال العطلات.

وأشار المعهد إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت ألمانيا قد بدأت تشهد موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا.