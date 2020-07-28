القيادة الأوروبية الأمريكية عقب اعتراض طائرتها: "نعول على السلوك المهني لزملائنا"

صرحت المتحدثة باسم القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية، جودي إيمس، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تعول على سلوك آمن ومهني للعسكريين من دول أخرى.

واشنطن - سبوتنيك . وقالت إيمس في مقابلة مع وكالة " سبوتنيك ": "نلتقي بانتظام (بطائرات أخرى) في الجو وفوق البحر، معظم هذه اللقاءات آمنة. إذا واجهنا لقاءً غير آمن، فإننا نوثقه على الفور ونعلن عنه، لأنه حتى اعتراض واحد غير آمن كثير للغاية. في السماء وفوق المحيط نتوقع دائما سلوكا آمنا ومهنيا من قوى كل دولة".

وأفاد مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي، أمس الاثنين، بتحليق مقاتلة روسية من طراز سو-27 لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بوسيدون" فوق المياه المحايدة للبحر الأسود.

وبعد أن ابتعدت طائرة الاستطلاع التابعة للبحرية الأمريكية عن الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى مطارها. وأضافت الوزارة بأن تحليق طائرة "سو-27" نفذ بدقة وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، مشيرة إلى أنه لم يتم انتهاك للحدود الروسية.

يذكر في هذا السياق أنه تم تنفيذ عملية اعتراض مشابهة في 24 يوليو/تموز الجاري، فوق أجواء البحر الأسود، أيضاً بمشاركة طائرة "سوخوي-27" وطائرة استطلاع "بوسيدون" الأمريكية، وبنتيجة ذلك حولت الطائرة الأمريكية مسار تحليقها وابتعدت عن الحدود الروسية.

ويشار إلى أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات دون طيار، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص، ترصد هذه الطائرات بشكل مكثف منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد.

ودعت وزارة الدفاع الروسية واشنطن، مرارا، إلى التخلي عن مثل هذه النشاطات، الشيء الذي لم تستجب له وزارة الدفاع الأمريكية، حتى الآن.