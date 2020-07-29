ألمانيا تستبعد طرح لقاح فيروس كورونا على نطاق واسع قبل منتصف 2021

قالت وزيرة الأبحاث الألمانية، أنجا كارليزيك، اليوم الأربعاء، إنه من غير المرجح أن يكون لقاح فيروس كورونا متاحا على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزيرة القول، في مؤتمر صحفي: "يجب أن نستمر في افتراض أن اللقاحات للسكان بشكل عام لن تكون متاحة إلا من منتصف العام المقبل على أقرب تقدير".

وأظهرت بيانات معهد روبرت كو خ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليو الاربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 684 حالة خلال الـ24 الساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة إلى 206926 حالة.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9128 بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، وتعافى أكثر من 190 ألف شخص بعد شفائهم من المرض.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

وقد أودى الفيروس القاتل، حتى الآن، بحياة نحو 650 ألف شخص من بين أكثر من 16.5 مليون مصاب حول العالم.