التحقيق متواصل في قضية اغتيال الصحفيين الروس في جمهورية أفريقيا الوسطى

أعلن السفير الروسي لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، فلاديمير تيتورينكو، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم العثور بعد على قتلة الصحفيين الثلاثة الروس في جمهورية أفريقيا الوسطى والأجهزة المختصة تواصل تحقيقاتها.

موسكو - سبوتنيك. وقال تيتورينكو لوكالة "سبوتنيك": "يتم معالجة هذه القضية من قبل لجنة التحقيق في الجمهورية. لا يمكننا التعليق على مسار التحقيق. يمكنني فقط أن أبلغك أنه لم يتم العثور على القتلة بعد، ويستمر التحقيق من قبل وكالات إنفاذ القانون المحلية".

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت يوم 30 تموز/يوليو 2018، عن مصرع ثلاثة أشخاص في جمهورية أفريقيا الوسطى، يحملون فقط وثائق صحفيين، بأسماء، كيريل رادتشينكو، ألكسندر راستوغويف و أورهان جمال، وفتحت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية تحقيقا في القضية تحت مادة "القتل". ومن جانبه أفاد مركز إدارة التحقيقات، بأن الصحفيين القتلى كانوا يصورون فيلما وثائقيا عن عمل المستشارين العسكريين الروس في جمهورية أفريقيا الوسطى.