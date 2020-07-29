وفاة ريس شونفيلد مؤسس شبكة "سي إن إن"

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، وفاة الصحفي التلفزيوني المخضرم ريس شونفيلد يوم الثلاثاء، والذي شارك في تأسيس شبكة "سي.إن.إن" التلفزيونية مع قطب الإعلام تيد تيرنر وكان رئيسها الأول.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن شونفيلد توفي بسبب مضاعفات مرض ألزهايمز عن عمر 88 عاما.

Reese Schonfeld, a founder of CNN and Food Network, died on Tuesday at his home in Manhattan. He was 88. https://t.co/pvr7Qo44xt — The New York Times (@nytimes) July 29, 2020

وأطلق شونفيلد "CNN" مع تيرنر عام 1980، وأصبح حينها رئيسا تنفيذيا لواحدة من أوائل شبكات المشتركين الإخبارية التلفزيونية، التي تقدم للأمريكيين تغطية على مدار الساعة.

كما بدأ شونفيلد بتأسيس قناة "نيوز 12" الإخبارية المحلية، التي كانت تعمل على مدار الساعة في لونج أيلاند بنيويورك. وفي أوائل التسعينيات بدأ بتأسيس"فود نت وورك"، وهي شبكة أخرى من تلفزيون المشتركين.

وقبل العمل مع تيرنر، كان شونفيلد يدير شركة مستقلة للأخبار كانت تزود المحطات الإخبارية المحلية بتقارير الفيديو.

ووفقا لـ"رويترز"، خرجت CNN إلى حيز الوجود بفضل قدرته على تمييز الأخبار المهمة وخبرة تيرنر بالبث التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية وكذلك قيام هيئة الاتصالات الاتحادية الأمريكية بتخفيف القيود التنظيمية.