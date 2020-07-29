الصحة العالمية تعلق على تقارير حول نوع جديد من فيروس "كورونا" في فيتنام

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في فيتنام بأن سلالة الفيروس التاجي "سارز CoV-2" المكتشفة هناك لا تختلف عن غيرها في درجة العدوى.

وقال ممثل المنظمة، كيدون بارك، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "على الرغم من ظهور طفرات في هذه الأنواع المتداولة من الفيروس، إلا أنه لا يوجد سبب لتزايد القلق. فوفقا للبيانات المتاحة، لم تتغير عدوى وخطر COVID-19".

في وقت سابق، أعلنت الحكومة الفيتنامية أن تفشي عدوى فيروس التاجي COVID-19 في مدينة دا نانغ الساحلية والمقاطعات المحيطة بها ناتج عن نوع جديد من الفيروس لم يتم العثور عليه من قبل في البلاد.

وخلال الأيام الخمسة الماضية، تم الإبلاغ عن 29 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في دا نانغ.

وقال الأطباء الفيتناميون إن هذه السلالة قد تكون أكثر عدوانية من أنواع الفيروسات التاجية نفسها التي عرفوها في وقت سابق، لأنها تتسبب بسرعة في الانتقال إلى حالة خطيرة في المرضى.

يشار إلى أنه قبل تفشي الإصابات في مدينة دا نانغ، لم يتم الإبلاغ عن أية إصابات داخلية في فيتنام لأكثر من ثلاثة أشهر.