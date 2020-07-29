كشف تفاصيل إطلاق الصواريخ الإيرانية من أعماق الأرض للمرة الأولى في العالم

كشف قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، تفاصيل إطلاق الصواريخ الباليستية من أعماق الأرض التي تتم للمرة الأولى في العالم ضمن مناورات "الرسول الأعظم" التي تنفذها بلاده في مياه الخليج.

وأوضح العميد أمير علي حاجي زادة أن "إطلاق هذه الصواريخ جرى من دون منصات إطلاق ومعدات متعارف عليها، حيث تقوم الصواريخ المعبأة بشق الأرض دفعة واحدة والانطلاق نحو الأهداف المحددة وتدميرها".

وأكد قائد القوة الجوفضائية أن هذه هي المرة الأولى في العالم التي يتم فيها إطلاق الصواريخ الباليستية من أعماق الأرض.

وقال العميد حاجي زادة، في تصريح نقلته وكالة "فارس" الإيرانية على هامش المناورات "لقد جرى للمرة الأولى في العالم إطلاق صواريخ باليستية من أعماق الأرض".

وبدأت المرحلة الأخيرة من مناورة "الرسول الأعظم" المشتركة بين القوتين البحرية والجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية"، وقال الحرس الثوري إن "مقاتلاته من طراز سوخوي -22 قامت أيضا بتدمير الأهداف المعادية المفترضة في جزر فارور بواسطة القذائف المجنحة.

كما تم بنجاح "تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة من طراز "شاهد 181، ومهاجر، وباور على أهداف العدو الافتراضي وتدمير المواقع المحددة مسبقا".