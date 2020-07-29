خامنئي: نستنكر سلوك الإدارة الأمريكية العنصري وندعم حركة الشعب

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، في ندائه إلى الحجاج هذا العام، موقف إيران الثابت تجاه الأحداث الراهنة في أمريكا، بإدانة السلوك العنصري الشنيع للحكومة الأمريكية ودعمها للمواطنين المحتجين.

وأشار خامنئي في ندائه إلى حجاج بيت الله الحرام، إلى أن موسم الحج كان من بواعث عزة وعظمة وازدهار العالم الإسلامي، منوها إلى الحزن الذي يستولي على قلوب المؤمنين بسبب الظروف الخاصة التي تسود مناسك حج العام الجاري، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

الامام الخامنئي: نستنكر سلوك الادارة الاميركية العنصري وندعم حركة الشعب https://t.co/i8dO0OvsYB pic.twitter.com/nOJ8COl2i7 — وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) July 29, 2020

​ولفت إلى أن هذا الحرمان قصير الأمد وسينتهي وقته، مضيفا أن الدرس الذي يجب أن نستخلصه هو معرفة قدر هذه النعمة العظيمة وديموميتها، على حد تعبير الوكالة.

وأكد قائد الثورة الإسلامية أنه علينا أن نشعر بعظمة وقوة الأمة الإسلامية التي تتمثل في الحشود المؤمنة المجتمعة في مكة من مختلف الطوائف، واصفا الحج بأنه فريضة لا مثيل لها، والزهرة المتألقة بين الفرائض الإسلامية، مضيفا "وكان المطلوب من هذه الفريضة الدينية هو مراجعة جميع الجوانب الدينية الفردية والاجتماعية والأرضية والسماوية والتاريخية والعالمية"، بحسب الوكالة.

واستعرض الجوانب المعنوية للحج ودورها في رد كيد أعداء الإسلام والمسلمين مشددا على أن الحج هو بمثابة مناورات الاقتدار في مواجهة المستكبرين الذين يعيثون فسادا في المجتمعات الإسلامية.

واعتبر خامنئي سلوك أمريكا مع الشعوب المستضعفة بأنه صورة أوسع شمولية عن سلوك ذلك الشرطي الذي وضع قدمه على عنق شخص ملون وأعزل وضغط عليه حتى زهقت روحه، بحسب الوكالة.