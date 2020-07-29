الهند تتجاوز عتبة الـ 1.5 مليون إصابة بفيروس " كورونا"

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية ازدياد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد في الهند خلال الــ24 الساعة الماضية بأكثر من 12 ألف حالة، ليبلغ إجمالي المصابين على مستوى البلاد مليون و531 ألفا و669 شخصا.

نيودلهي-سبوتنيك. هذا وتحتل الهند المرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي.

ووفقا لأحدث البيانات، يجري حاليا في البلاد علاج 509447 شخصا (12459 مريضا جديدا خلال الــ24 الساعة الماضية)، وقد تعافى 988029 شخصا (35286 شخصا خلال الــ24 الساعة الماضية) ، وقد توفى 34193 شخصا (768 شخصا خلال الــ24 الساعة الماضية).

وأفادت وزارة الصحة الهندية بأنه، وفقا لأحدث البيانات، قد تماثل للشفاء 64.51 في المئة من المصابين من الفيروس التاجي، وما زال 33.26 في المائة يخضعون للعلاج، بينما بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجي نسبة 2.23 في المئة من المصابين.