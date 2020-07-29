السفارة الإسرائيلية في روسيا: نحن سعداء برؤية السياح الروس ممن اختاروا زيارة بلدنا

أعلن القائم بأعمال السفير الإسرائيلي في روسيا، يعقوب ليفنه، أن إسرائيل تعتزم استقبال السياح من روسيا فور إعادة فتح حدودها المغلقة على خلفية تفشي مرض "كوفيد-19".

وقال ليفنه لوكالة "سبوتنيك"، إنه "بسبب وباء كوفيد-19، لم تفتح إسرائيل حدودها بعد أمام السياحة الوافدة، وحقا نأمل أن يحدث ذلك في المستقبل القريب، فالسياح الروس يحبون إسرائيل وسوف نرحب بهم دائما في بلدنا".

وأوضح ليفنه أن "اتفاقية 2009 بين إسرائيل وروسيا - حول رفع التأشيرات - زادت بشكل ملحوظ من عدد السياح الروس الذين يزورون إسرائيل، والعكس صحيح".

وأشار إلى أن "أكثر من 300 ألف روسي قد سافروا إلى إسرائيل في 2019، فيما زار نحو 250 ألف إسرائيلي روسيا في ذات العام".

وتابع "ذلك المنوال ينبغي أن يستمر، ونحن سعداء برؤية السياح الروس بين غيرهم ممن اختاروا زيارة بلدنا الجميل".

وفي منتصف أيار/ مايو، بدا وكأن إسرائيل نجحت في احتواء انتشار فيروس كورونا، ولكن من منتصف حزيران/ يونيو، بدأ ارتفاع شديد في عدد المصابين متجاوزا مستويات الموجة الأولى. وسجلت إسرائيل حتى الآن نحو 64 ألف إصابة، الغالبية العظمى منهم أصيبت بالمرض منذ ونيو. فيما توفى 474 شخصا.

وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الأسبوع الماضي، إن روسيا سوف تستأنف الرحلات الجوية الدولية مع المملكة المتحدة، وتركيا، وتنزانيا بدءا من الأول من آب/ أغسطس، فيما تستمر المفاوضات لاستئناف الرحلات مع نحو 30 دولة أخرى.