دراسة: الأشخاص طوال القامة معرضون أكثر للإصابة بفيروس كورونا

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بيانات نحو 2000 شخص في المملكة المتحدة وأمريكا أظهرت أن الرجال، الذين يزيد معدل طولهم عن 180 سم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس بمرَّتين.

وأشارت الدارسة إلى أن النساء اللواتي يبلغ طولهن أكثر من 180 سم، كان لديهن احتمالات خطر عالية، إلا أنه كان هناك عدد قليل جدا من المشاركات في الدراسة، بما لا يكفي لتعميم النتائج.

وقال العلماء، إن الأشخاص طوال القامة، لن يكونوا معرضين لخطر أكبر إذا كان مصدر الفيروس العطس أو السعال، إذ تتساقط القطرات على الأرض بسرعة.

وتم تحليل نتائج الدراسة من قبل فريق من العلماء في المملكة المتحدة والنرويج والولايات المتحدة، بقيادة خبراء في جامعة أكسفورد.

ونظرت الدراسة في مجموعة من العوامل الشخصية والمتعلقة بالعمل، التي قد تؤثر على خطر الإصابة بالفيروس، إذ تم توجيه أسئلة للمشاركين في الدراسة عن وضعهم الوظيفي ودخلهم وكيف يتوجهون للعمل وعما إذا كانوا يعيشون مع أشخاص آخرين وعن علاقاتهم الاجتماعية.

وارتبط الطول سابقا بتطور أمراض مثل: الخرف، وضربات القلب غير المنتظمة، التي يعتقد العلماء أنها قد تكون بسبب المتغيرات الجينية أو هرمونات النمو.

ومع ذلك، أكد الباحثون أن النتائج لا تعني بالضرورة أن الأشخاص طوال القامة أكثر عرضة للعدوى نتيجة للوراثة، ويعتقد الباحثون أن النتائج تشير إلى أن فيروس كورونا ينتشر عبر جزيئات دقيقة في الهواء تسمى "الإيروزول" أو الهباء الجوي وتبقى في الهواء بعد الزفير.

هذا وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم وفق بيانات منظمة الصحة العالمية أكثر من 16 مليونا و700 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 660 ألف حالة، بالإضافة إلى ذلك، تماثل أكثر من 9 ملايين و750 ألف حالة للشفاء.