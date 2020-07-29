زعيم المعارضة الإسرائيلية: يدا نتنياهو ملطختان بدماء المتظاهرين

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، هو المسؤول عن العنف ضد المتظاهرين المعارضين له.

وقال لابيد، في تصريحات إعلامية، إن "يدي نتنياهو ملطختان بدماء المتظاهرين، الذين تعرضوا للاعتداء خلال مسيرة مناهضة للحكومة يوم الاثنين الماضي".

وأضاف زعيم المعارضة "إنه ورسله حرضوا على أعمال العنف خلال المسيرة التي شهدت اشتباك نشطاء اليمين المؤيد لنتنياهو بضراوة مع المحتجين خارج منزل وزير الأمن الداخلي أمير أوحانافي في تل أبيب".

وكان المتظاهرون يحتجون على محاولة الوزير تفريق المظاهرات التي تجمعت أمام مقر نتنياهو في القدس احتجاجا على تعاطي الحكومة مع تبعات تفشي فيروس كورونا".

من جانبه، أعلن نتنياهو نبذه لأي شكل من أشكال العنف. وكتب على "فيس بوك" يقول إنه "يتوقع من الشرطة أن تحقق في ملابسات أعمال العنف التي تخللت المظاهرة ضد وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا في تل أبيب وأن تحاسب المسؤولين عنها".

وأضاف أنه لا مجال أيضا لأعمال التحريض والتهديدات بالقتل الواضحة أو الضمنية ضده وضد أفراد عائلته، لا سيما التهديد المخزي بالصلب في تل أبيب اليوم.