الخارجية الأمريكية: نشعر بقلق عميق من احتمال رفع حظر التسليح المفروض على إيران

نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية عبر تويتر، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر فيها عن قلق الإدارة الأمريكية من احتمال رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران في غضون أشهر.

وجاء في التغريدة: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق من احتمال رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران في غضون أشهر".

RT @USAmbUN: تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق من احتمال رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران في غضون أشهر. إيران تثير بالفعل صراعًا في ظل فرض العقوبات، وسيكون من السذاجة الاعتقاد بأن هذا النشاط المدمر لن يزداد في حال رفع القيود الدولية. — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) July 29, 2020

​وأضات الخارجية: "إيران تثير بالفعل صراعًا في ظل فرض العقوبات، وسيكون من السذاجة الاعتقاد بأن هذا النشاط المدمر لن يزداد في حال رفع القيود الدولية".

وأعربت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، في وقت سابق، عن "قلقها من إمكانية رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران خلال الأشهر القليلة المقبلة"، مؤكدة أنه في حال تم ذلك فإن إجراءات إيران التدميرية ستزداد.

​وكانت إيران، استبعدت يوم الاثنين الماضي، أن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من تمديد حظر التسليح المفروض عليها، من خلال الضغط الذي تمارسه على أعضاء مجلس الأمن.

ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي زعم فيها أنه يضمن تمديد الحظر التسليحي على إيران، قائلا: "الأمريكيون لن يتخلوا عن أي محاولة في هذا المجال، وهم يمارسون الضغوط على جميع الدول سواء في مجلس الأمن على الأعضاء الدائمين وغير الدائمين أو على الدول الأقليمية".